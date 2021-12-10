ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 138 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 138 قتيلا

السودان – أفادت لجنة الأطباء في دارفور بغرب السودان بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت في غرب الولاية قبل ثلاثة أسابيع وتجددت الأسبوع الجاري، إلى 138 قتيلا على الأقل.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة أنه صباح الأربعاء الماضي “تجددت أحداث العنف الدموية في محلية جبل مون أقصى شمال الولاية (…) مخلفة حصيلة جديدة من القتلى والجرحى، وخسائر في الممتلكات وإحراق للقرى”.

وأضاف البيان أن “اللجنة أحصت حتى صباح الخميس 25 قتيلا و4 جرحى نتيجة هذه الأحداث، فضلا عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين قرب قرية تنجكي بمحلية سربا المجاورة لمحلية جبل مون”.

وأوضحت اللجنة: “بهذا يرتفع عدد الضحايا الذين وثقتهم لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في محليات كرينك، جبل مون وسربا منذ 17 نوفمبر الماضي إلى 138 قتيلا و106 جرحى”.

واندلعت هذه الاشتباكات في 17 نوفمبر الماضي في جبل مون بسبب خلافات جراء نهب إبل، قبل أن يتسع نطاقها السبت الماضي إثر وقوع مشاجرة تطورت إلى معركة ضارية بالأسلحة الرشاشة في منطقة كرينك.

المصدر: أ ف ب