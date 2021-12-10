الأردن – تسلمت القوات المسلحة الأردنية، طائرتين من أصل 3 طائرات من طراز “C-130” من القوات الجوية الأمريكية، للمساهمة في زيادة قدرة سلاح الجو الملكي الأردني على تنفيذ المهام المسندة له.

وحضر حفل التسليم، امس رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والمدير الإقليمي للدعم والإسناد الأمني لسلاح الجو الأمريكي، العميد تود دوجير، ويعتبر ذلك مساهمة في زيادة قدرة سلاح الجو الملكي الأردني في تنفيذ المهام المسندة له.

وقال العميد دوجير إن “تسليم الطائرات يعزز الشراكة الأمنية الأمريكية مع الأردن، ويمثل هذا الدعم التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن كحليف رئيسي وهام في الاستقرار والأمن الإقليمي”.

وكشف السفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر، أن هذه المنحة تمثل “التزام الولايات المتحدة ببناء قدرات قوية مع الأردن للاستجابة الفورية لأي موقف، سواء كانت كارثة طبيعية أو أزمة إنسانية”.

من جانبه شكر قائد سلاح الجو الملكي الأردني، العميد الركن الطيار محمد حياصات، الجانب الأمريكي على “دعمه المتواصل للأردن في المجالات كافة، لا سيّما العسكرية منها”، مشيرا إلى أهمية تحديث وتطوير جناح النقل العسكري الجوي، وأن استلام هذه الطائرات مؤشر على مدى عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.

يذكر أن الطائرة الثالثة سيتم تسليمها بداية العام المقبل، وهذا النوع من الطائرات يساهم في تعزيز قدرة النقل الجوي بما يتناسب مع المهام والأدوار المختلفة عملياتيا ولوجستيا.

كما حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، والملحق العسكري الأمريكي في عمان.

المصدر: بترا