روسيا – يعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي العامين الماضيين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “إزفيستيا” اليوم فقد سجلت مشتريات المواطنين الروس الأفراد من سبائك الذهب والعملات في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 رقما قياسيا هو الأعلى منذ العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن مشتريات المواطنين الروس من الذهب بلغت رقما قياسيا ووصلت إلى 4 أطنان من المعدن النفيس.

وعن أسباب الإقبال على المعدن الأصفر، أشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لزيادة الطلب هو إقبال المستثمرين على المعادن الثمينة كونها ملاذا آمنا ضد مخاطر التضخم وتقلبات أسعار الصرف العملة في ظل جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بموضع سوق المعادن النفيسة، قال مجلس الذهب العالمي، إن الاهتمام بالأصل مدعوم بالتوترات الجيوسياسية، وانخفاض معدلات الإيداع وعدم الاستقرار في أسواق الأسهم.

وعلى صعيد التداولات يجري تداول العقود الآجلة للذهب اليوم عند 1778 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن تم تداولها عند مستوى 1450 في مطلع العام 2020.

المصدر: “إزفيستيا”