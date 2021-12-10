التضخم السنوي في الولايات المتحدة يبلغ الذروة منذ عام 1982

التضخم السنوي في الولايات المتحدة يبلغ الذروة منذ عام 1982

الولايات المتحدة – يواصل مؤشر التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه، حيث صعد بنسبة 6.8% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة للتضخم في البلاد منذ يونيو عام 1982.

ووفقا لبيانات أمريكية صدرت الجمعة، فقد ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.8% في نوفمبر الماضي على أساس شهري، من 6.2% (أكتوبر 2021) إلى 6.8% (نوفمبر 2021).

وبذلك بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته خلال ما يقرب من 40 عاما، ففي نهاية يونيو من العام 1982 كان المؤشر عند 7.2%.

وجاء ارتفاع التضخم في شهر نوفمبر الماضي (بزيادة 0.8%) أعلى من توقعات المحللين الذين أشاروا إلى أن التضخم من المتوقع أن يصعد بنسبة 0.7% الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي