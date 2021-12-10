ليبيا – عبر خالد الزايدي محامي المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي عن انتقاده الشديد للطعن المرفوض قضائيًا الذي قدمته مفوضية الانتخابات بشأن ترشح موكله.

الزايدي أكد في بيان صادر عنه متابعته باهتمام لردود أفعال الشعب الليبي على الطعن وإدراج المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ضمن قائمة المبعدين عن القوائم المبدئية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشار الزايدي إلى اللجوء للحصن الحصين في ليبيا المتمثل بالقضاء الليبي العادل والنزيه الذي أصدر حكمه المنصف لموكله، حين حكم برفض طعن مفوضية الانتخابات وإعادته الى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، محييًا في ذات الوقت كل من انحاز أو تعاطف أو وقف معه وموكله في هذا الاختبار.

وأشاد الزايدي بموقف الشعب الليبي الذي هب لحماية القضاء من التدخل في أحكامه والتأثير عليه وبالموقف الشجاع للأخير الموحد والنزيه والعادل الذي انحاز إلى الحق وسيادة العدالة والقانون، مثمنًا مواقف مرشحين رئاسيين آخرين هم عارف النايض وعبد الحكيم بعيو وإسماعيل شتيوي.

وتابع الزايدي: إن هؤلاء المرشحين عبروا عن مواقفهم الصريحة والواضحة برفض إقصاء أو إبعاد موكلي من ممارسة حقه بالترشح للانتخابات وببيانات مؤيدة لقرار عودته المنصف والعادل، وهو ما يؤكد سيادة روح التنافسية السلمية الضرورية للتجربة الديمقراطية السليمة وقناعاتهم باحترام المختلفين، وأن ليبيا مازالت بخير.