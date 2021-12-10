ليبيا – كشفت السفارة الأميركية عن إنهاء فعاليات تدريب مسؤولين عن الأمن من جميع المطارات من الـ28 من نوفمبر الماضي وحتى الـ7 من ديسمبر الجاري.

بيان صادر عن السفارة طالعته صحيفة المرصد أكد أن هذه التدريبات ركزت على منع دخول الإرهابيين والمواد غير المشروعة إلى ليبيا، مؤكدًا أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأميركية أطلق برنامج التدريب في العام 2018 لتدريب موظفين من 5 مطارات دولية عبر المناطق الرئيسية الـ3 في ليبيا.

وتابع البيان: إن برنامج التدريبات يعزز قدرات أمن المطارات في ليبيا لتلبية معايير منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، ناقلًا عن المسؤول بالسفارة عدنان ميثاني قوله: إن البرنامج جزء مهم من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون السياسي والأمني ومكافحة الإرهاب مع الشركاء الليبيين.