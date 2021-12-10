ليبيا – فتحت السفارة الليبية في القاهرة باب القبول لمدة أسبوعين لتقديم طلبات الشركات المصرية لإلحاق العمالة الراغبة في قيدها لديها.

بيان صحفي صادر عن السفارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المستندات المطلوبة من هذه الشركات للتقديم هي أصل للاطلاع وصورة شهادة مزاولة مهنة الترخيص للشركة، وأصل سارٍ للسجل التجاري، وأصل للاطلاع وصورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة.

وتابع البيان: إن المطلوب أيضًا من هذه الشركات سيرة ذاتية عن الشركة وسابقة أعمال والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد وعنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها والالتزام بشروط التباعد. مؤكدًا ضرورة أن تكون الشركات مرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج الراغبة قبل قيدها في السفارة.

وأكدت السفارة أهمية تقديم المستندات عبر نافذة القسم القنصلي بالسفارة يومي الإثنين والأربعاء لمدة أسبوعين من الساعة الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرًا، وأنها لن تقبل أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في القيد من دون تقديم المستندات المطلوبة مع أهمية التقيد بمواعيد التقديم.