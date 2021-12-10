ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الخميس سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

اللافي بحث مع السفير التونسي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي معالجة مسألة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات.