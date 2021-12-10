ليبيا – وصف الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي الوضع المعيشي والخدمي في سبها بـ”السيئ جدًا”.

الوافي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال: إن المدينة تشهد غلاء في الأسعار بشكل كبير في كافة المواد الأساسية.

وأشار إلى أن كمية الوقود والغاز التي تم توفيرها منذ حوالي شهر من قبل مستودع مصراتة النفطي، لم توزع حتى الآن.

ونبه إلى أن الوقود يباع في السوق السوداء حاليًا بدينار ونصف للتر، ولا توجد حلول لهذه المشكلة من قبل الجهات المسؤولة، وفقًا لقوله.

كما لفت إلى أن المجلس البلدي طالب أكثر من مرة بتحمله مسؤولية توزيع الوقود وإيصاله إلى المحطات، لتجنب عمليات السرقة.

وأعرب الوافي عن استغرابه من تجاهل الحكومة الوضع الصعب الذي تمر به مدن الجنوب، مؤكدًا أن المجلس البلدية لم يتلقَّ سوى وعودًا من حكومة الوحدة دون وجود أي شيء على أرض الواقع.