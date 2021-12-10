ليبيا – قال أحمد النمر المستشار الإعلامي للنائب الأول لرئيس الوزراء الليبيي حسين القطراني إن ترشح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بصفة مواطنًا لمنصب رئيس الدولة، يجعل منصب رئيس الوزراء شاغرًا، وحسب اللوائح والقانون والاتفاق السياسي يعد النائب الأول هو رئيس الوزراء بالإنابة، لحين البت في ملف ترشحه المقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

النمر وفي تصريح خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس لفت إلى أن لنائب الأول لم يصله أي تكليف باسمه أو باسم النائب الثاني لرئاسة الحكومة حتى الآن، وأنه رسميًا ما زال الدبيبة لم يتوقف عن مزاولة عمله رغم تقدمه للترشح”.

وأشار إلى أن النائب الأول حسين القطراني عن كل مناطق ليبيا وليس المنطقة الشرقية فقط، وهو الأولى بتولي رئاسة الحكومة مؤقتًا، حيث وردت مراسلة من مجلس النواب تنص على تولي المناصب في الحكومة بالتراتبية المذكورة في جلسة منح الثقة، كما وردت مراسلات رسمية من رئيس الوزراء للقطراني يصفه فيها بصفة النائب الأول، ما يجعله هو من ينوب مكانه حال غياب الدبيبة لأي عارض.

النمر لفت إلى أن القطراني مستعد للذهاب إلى طرابلس لمزاولة مهامه كرئيس وزراء بالإنابة، وأنه على تواصل مستمر مع الوزراء والوكلاء في كل مناطق ليبيا، وأن ما حدث من أزمة داخل الحكومة كان بسبب انحراف مسارها والانفراد باتخاذ القرار واستخدام سياسة الإقصاء ولاتهميش ضد المنطقة الشرقية.