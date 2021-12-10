الأردن – قررت الهيئة الملكية للأفلام في الأردن، سحب فيلم “أميرة” من سباق جوائز الأوسكار 2022، وذلك إثر الغضب والاستنكار اللذين أثارهما الفيلم في اليومين الأخيرين.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان مخرج فيلم “أميرة”، المصري محمد دياب عبر صفحته في “فيسبوك”، عن “وقف أي عروض للفيلم”.

وكانت الهيئة، قد قالت أمس الأربعاء في بيان، إن “فيلم أميرة خيالي روائي وليس وثائقيا، واختيار أسلوب رواية القصة وسرد الأحداث يعود إلى طاقم العمل من الإخراج والتأليف والإنتاج”.

وأشارت إلى “دور الهيئة الملكية للأفلام في الإعلان عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار واستلام الأفلام وتنظيم سير العملية، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة من خبراء معنيين بقطاع المرئي والمسموع”.

وتابعت: “وقع اختيار اللجنة على فيلم أميرة من بين عدد من الأفلام المتقدمة الأخرى”.

وأثار فيلم “أميرة”، جدلا كبيرا بعد يوم من عرضه ضمن مهرجان “كرامة لأفلام حقوق الإنسان” في العاصمة الأردنية عمان.

ووجهت للفيلم، الذي يتناول موضوع تهريب نطف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عدة تهم من بينها “الإساءة للأسرى وللأبناء المولودين من تلك النطف” والذين يطلق عليهم لقب “سفراء الحرية” وأنه يدعم “الرواية الإسرائيلية” بشأن تهريب النطف، الذي يعتبره الفلسطينيون شكلا من أشكال النضال.

المصدر: الأناضول