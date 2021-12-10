انتشار صورة غريبة على منصات التواصل من مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة!

إسبانيا – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة خلال اللقاء الذي جمع بايرن ميونيخ وضيفه برشلونة، الأربعاء الماضي، في الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويظهر في الصورة الفارق الكبير في البنية الجسدية بين اللاعب الألماني نيكلاس زوله، مدافع بايرن ميونيخ، البالغ من العمر 26 عاما، والذي يبلغ طوله 196 سم ووزنه نحو 97 كغ، ولاعب فريق برشلونة ريكي بويج، البالغ من العمر 22 عاما، الذي يبلغ طوله 169 سم ووزنه أقل من 60 كغ.

وهذه الصورة ليس من خيال رواد منصات التواصل الاجتماعي “مركبة – فوتوشوب”، نظرا للصور الملتقطة للمباراة من قبل وكالة رويترز، بل هي ربما تعكس الواقع وتشير إلى الفارق الكبير في المستوى أيضا بين العملاق البافاري والفريق الكتالوني الآن، حيث خسر الأخير بثلاثة اهداف من دون رد، على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونيخ.

وكان برشلونة قد سقط في عقر داره أيضا أمام ضيفه بايرن ميونيخ (0-3) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، على ملعب “كامب نو”، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات للموسم الحالي لدوري الأبطال.

وقبل ذلك، مني برشلونة بهزيمة مذلة أمام العملاق البافاري (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب “النور – Estadio da Luz” في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2019-2020).

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور المجموعات منذ 20 عاما الموسم (2000-2001)، بعد أن اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وسيلتحق بالدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

بينما حقق بايرن ميونيخ انتصاره السادس على التوالي ويتربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وصعد بجدارة إلى الدور ثمن النهائي “للتشامبيونز ليغ”، رفقة بنفيكا البرتغالي، الذي احتل مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، بعد تغلبه بدوره على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في الوقت ذاته على ملعب “النور – Estadio da Luz” في العاصمة البرتغالية لشبونة.

المصدر: وكالات