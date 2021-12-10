ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن اللجنة التي شكلها البرلمان للتواصل مع المفوضية الهدف منها التعرف على العراقيل التي تواجه المفوضية ومدى استطاعتها وقدرتها على إتمام هذه العملية الانتخابية فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية كاملة.

اوحيدة وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، أوضح أن اللجنة ستتأكد من عدة أمور عن طريق تقرير المفوضية التي سيقدم للمجلس منها:

– ضمان إجراء المفوضية لانتخابات نزيهة وشفافة وبطريقة مضمونة.

– التأكد من أن الأمور الأمنية تسير بوتيرة جيدة وتستطيع تأمين كل المراكز في كل المدن الليبية، وضمان وصول المراقبين لكل المراكز ومتابعة العملية الانتخابية من الصفر من فتح الصناديق إلى إغلاقها وبدء الفرز.

– هل هناك مراقبون يستطيعون تغطية كل المراكز الانتخابية إضافة لرقابة محايدة دولية؟

– هل يستطيع وكلاء ومراقبو المترشحين الوصول إلى كل الصناديق والمراكز؟

– هل هناك ضمانات للاعتراف بنتائج الانتخابات كميثاق شرف يوقع عليه كل المترشحين للانتخابات الرئاسية وهي الأهم

وأضاف اوحيدة: “في حال كانت الأمور تسير بطريقة جيدة فالانتخابات هي مطلبنا، أما إذا كانت الأمور مختلفة بطريقة أو بأخرى سنصل إلى انتخابات مكلفتة ونتيجة سيئة قد تنتج عنها أمور سيئة تزيد المشهد تعقيدًا”.

ووفقًا لعضو البرلمان فإن المفوضية لم يكن لديها تجاوزات، فهي تعمل وفق قانون الانتخابات وتسير بوتيرة جيدة، وما تم إلى الآن هو جيد ولا داعي للتعقيب عليه.