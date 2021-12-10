ليبيا – قالت العضو المقاطعة لمجلس النواب ربيعة بوراس الممثلة للأمازيغ في ملتقى الحوار السياسي إن باب الانتخابات لم يقفل بعد، والتسويق لغير ذلك يعتبر اجتهادًا وعودة للخلف.

بوراس وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء أضافت: “فرصة الانطلاق في العملية الانتخابية تحتاج لتكثيف الجهود والقضاء على الشبهات والفساد الذي تبين في الفترة الأخيرة في بعض الأمور الفنية والإجرائية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخروقات واردة في أي مكان وزمان، وهذا لا يعني أن نحكم على العملية الانتخابية، بالفشل أو بالموت بالعكس هذا يشجعنا أن نعمل بأكثر جدية ونبحث عن طرق فنية تحصن العملية الانتخابية بقدر المستطاع، على حد قولها”.

وطالبت بوراس بتشكيل لجنة متابعة ومعالجة لسير العملية الانتخابية حتى تأتي الانتخابات في موعدها والنتائج المرجوة منها، مختتمةً: “أما إقامة الجنائز قبل الخروج من غرفة الإنعاش فيعتبر حكمًا باطلًا على العملية، ومواجهة الحقيقة جزء من الحل”.