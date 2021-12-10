ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الدولة موقفه واضح من بداية تأسيس العملية الانتخابية التي تفتقد للأسس الدستورية السليمة وللقوانين المتوافق عليها وفق الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

بوشاح لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلية” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجلس حذر ونبه بكل وضوح في السابق من خلال البيانات ومواقفه السياسية ولقاءاته مع الأطراف السياسية والإقليمية والمحلية أن الانتخابات وفق القوانين “المعيبة” ستواجه عقبات وأزمات، وربما سترسخ مزيد من الانقسام في المجتمع الليبي.

وأشار إلى أنه لتدارك هذا الواقع والظروف والأزمة التي يمر بها البلاد قدم مجلس الدولة مبادرة من أجل انقاذ العملية الانتخابية وتحقيق الهدف الأسمى وهي الانتخابات، لأنها في ذاتها ليست هدفًا، بل نتائجها، لتحقق استقرارًا مجتمعيًا وتوحد مؤسسات وتحقق مصالحة وتنتج أجسام حقيقية لليبيين وسلطة تنفيذية ممثلة حقيقية وتنجز الاستحقاق الدستوري للمضي قدمًا لمرحلة دائمة ومستقرة.

وأكد على أن المبادرة جاءت في هذا التوقيت من أجل انقاذ الانتخابات وتحقيقها في أقرب فرصة ممكنة، مبينًا أن المفوضية أعلنت أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر والتشريعية في فبراير، أما المجلس فاقترح التزامن أن تكون التشريعية والرئاسية في فبراير جميعها والقوانين جاهزة وشبه معدة.

كما نوّه إلى أن المبادرة مفتوحة للنقاش والمجلس منفتح على جميع الأطراف السياسية للنقاش حولها وتطويرها وبدأ برصد كثير من ردود الأفعال بشأنها، بحسب قوله.

وتابع: “المبادرة قدمناها للمجتمع الليبي كطرف أساسي ونحن نتحمل مسؤوليتنا أمامه ونوضح موقفنا الوطني بكل وضوح، لأن المبادرة لا تفصل على أشخاص بعينهم ولا تقصي أشخاص بل لتحقيق الاستقرار وهي مسؤولية تاريخية نعتقد أنها ملقاة على عاتقنا لذلك قدمنا المبادرة؛ لأن توحيد السلطة التشريعية هو الأساس بأن يكون هناك برلمان منتخب موحد يمثل الليبيين ويحقق الاستقرار وينجز الاستحقاق الدستوري، لذلك هدفنا الأساسي هو أن تكون نتائج الانتخابات معترفًا بها من الجميع وتحقق استقرار أكثر”.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

س/ ما الأساس الذي بنيت عليه المبادرة التي أطلقتموها؟ ولماذا في هذا التوقيت الذي إن صح وصفه توقيت بدل الضائع؟

مجلس الدولة موقفه واضح من السابق وبداية تأسيس العملية أنها تفتقد للأسس الدستورية السليمة وللقوانين المتوافق عليها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وحذر ونبه بكل وضوح في السابق من خلال البيانات ومواقفه السياسية ولقاءاته مع الأطراف السياسية والإقليمية والمحلية أن الانتخابات وفق القوانين المعيبة ستواجه عقبات وأزمات، وربما سترسخ مزيد من الانقسام في المجتمع الليبي.

لاحظنا من خلال المضي قدمًا والإصرار على هذه القوانين الانتخابية من المفوضية ومجلس النواب أن العقبات بدأت تظهر شيئًا فشيئًا خلال المرحلة الماضية وخلال المرحلة الحالية، وتعثر بدأ يظهر واضح وجلي في عمل المفوضية من خلال تأخرها في إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ومن خلال جلسة مجلس النواب التي شكلت لجان تابعة للمفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ومن خلال عملية الطعون والأحكام التي صدرت والرفض الذي بات يتوالى من الشارع الليبي والمرشحين أنفسهم على هذه القوانين وعلى وجود شخصيات مرفوضة داخل قائمة المرشحين، والتي بدأت تؤزم وترسخ الانقسام من جديد.

لذلك تدارك لهذا الواقع والظروف والأزمة التي يمر بها البلاد قدم مجلس الدولة هذه المبادرة من أجل إنقاذ العملية الانتخابية وتحقيق الهدف الأسمى وهي الانتخابات؛ لأنها في ذاتها ليست هدفًا بل نتائج الانتخابات أنها تحقق استقرار مجتمعي وتوحد مؤسسات وتحقق مصالحة وتنتج أجسامًا حقيقية لليبيين وسلطة تنفيذية ممثلة حقيقية لليبيين وتنجز الاستحقاق الدستوري للمضي قدمًا لمرحلة دائمة ومستقرة، هذه المبادرة جاءت في هذا التوقيت من أجل إنقاذ الانتخابات وتحقيقها في أقرب فرصة ممكنة.

س/ واحدة من النقاط التي في المبادرة هي اختيار نظام القوائم، ما الداعي؟

الموقف الاساسي للمجلس كنا نعتقد ان مسألة الاستفتاء على الدستور ومسألة وجود دستور دائم للبلاد وانتخابات بناء على هذا الدستور تنتج رئيس وسلطة تشريعية صلاحياتها واضحة وبناء على دستور دائم، لكن وبعد تعطل ورفض وتعنت الأطراف لمسألة الاستفتاء ومشروع الدستور مضينا في مسألة القواعد الدستورية وغيرها، لكن لا توجد قاعدة دستورية الآن تستند عليها السلطات المستقبلية المنتخبة، لذلك طرحنا وكان موقفنا أن تكون هناك انتخابات تشريعية فقط؛ لأن رئيس ينتخب دون دستور يحكمه هناك مخاطر كبيرة لرفض نتائج هذه الانتخابات وهناك مخاوف لحدوث انقسام آخر ومخاوف لعودة استبداد آخر.

نحن رفضنا أن يكون هناك انتخابات رئاسية مباشرة، وأن تكون هناك انتخابات تشريعية فقط، لكن وبعد وجود وضع سياسي جديد وهناك مرشحين للرئاسة والبرلمان اقترحنا أن يكون السلطة التنفيذية أو الرئاسية القادمة جماعية لتمثل أكبر شريحة ممكنة من الليبيين، ليكون هناك قرار تشاوري لهذه السلطة الرئاسية الجديدة ويكون هناك رئيس ونائبين ورئيس حكومة منتخب من الناخبين مباشرة، وهناك برلمان منتخب من الناخبين وتشرف على آلية تنجز عملية الاستحقاق الدستوري وهذا المقترح يحاول أن يلبي طموح الكثير ويزيل مخاوف الكثير من الأطراف السياسية ويحقق المزيد من الشراكة السياسية في هذه المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد.

س/ كيف ستشكل القائمة في ظل وجود أسماء جدلية وعدم التوافق ما بين الأطراف؟

مجلس الدولة فتح الباب أمام المرشحين الموجودين الحاليين الذين تنطبق عليهم قوانين الانتخابات والتشريعات الليبية وأحكام القضاء أنهم بإمكانهم أن يترشحوا وفق القوائم ويفتح الباب أمام مرشحين آخرين لتشكيل قوائم بسلطة تنفيذية جديدة وتقدم مشروعها، سلطة تنفيذية مكونة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وتقدم مشروعها لليبيين والذي يستطيع أن يخلق تحالفات بين مختلف الأطراف السياسية، وتضمن له أن يكون الفائز اعتقد أن الشراكة التي ستشكل ستحقق استقرار أكبر وتمثل الليبيين بشكل أكبر.

س/ هل تعتقدون أن الوقت كافي لذلك؟

المبادرة استندت على توافقات سابقة ما بين المجلسين وجميع الأطراف الليبية لم تأتِ بأمور جديدة استندنا على قانون انتخابات المجلس الوطني الانتقالي الذي أعده المجلس الوطني الانتقالي، وبناء عليه تم انتخاب المؤتمر الوطني العام وكأن هذه المبادرة تفتح الباب أمام الأحزاب السياسية للمشاركة في البرلمان المنتخب والمرشحين الفرديين الذين تقدموا الآن في المجلس الرئاسي، اقترحنا بدل أن تكون الانتخابات في ديسمبر تكون متزامنة مع الانتخابات البرلمانية في فبراير والتي أعلنت عنها المفوضية.

المفوضية أعلنت أن الرئاسية في ديسمبر والتشريعية في فبراير ونحن اقترحنا التزامن أن تكون التشريعية والرئاسية في فبراير جميعها والقوانين جاهزة وشبه معدة والمبادرة مفتوحة للنقاش، نحن منفتحين على جميع الأطراف السياسية للنقاش حولها وتطويرها، وبدأنا نرصد كثير من ردود الأفعال.

س/ هل تتوقعون أن المبادرة ستقبل وخاصة من مجلس النواب؟

المبادرة قدمناها للمجتمع الليبي كطرف أساسي ونحن نتحمل مسؤوليتنا أمامه ونوضح موقفنا الوطني بكل وضوح؛ لأن المبادرة لا تفصل على أشخاص بعينهم ولا تقصي أشخاص بعينهم بل لتحقيق الاستقرار، وهي مسؤولية تاريخية نعتقد أنها ملقاة على عاتقنا لذلك قدمنا المبادرة؛ لأن توحيد السلطة التشريعية هو الأساس بأن يكون هناك برلمان منتخب موحد ويمثل الليبيين ويحقق الاستقرار وينجز الاستحقاق الدستوري، لذلك هدفنا الأساسي هو أن تكون نتائج الانتخابات معترف بها من الجميع وتحقق استقرار أكثر؛ لأن الانتخابات في ظل الانقسام ورفض النتائج ربما تفضي بنا لمشهد آخر، قدمناها للجميع سواء مجلس النواب أو كافة الأطراف ونحن منفتحين.

في نقاش سابق لي مع المفوضية وأعضائها قالوا إن القوانين معيبة ومن الصعب تطبيقها، ولربما ستحال تطبيقها وهم الآن يعانون من نتائج العمل وفق هذه القوانين التي لم تنجز وفق الإجراءات الصحيحة.

س/ ذكرت أن ردود الأفعال بدأت حول هذه المبادرة، هل هناك تواصل من المجتمع الدولي حيال هذه المبادرة؟

ما زال مبكرًا المبادرة اعتمدت من المجلس وهناك لقاءات مبدئية ترتب واتصالات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبعض الدول الإقليمية التي بدأت تناقش معنا هذه المبادرة، ومع بعض الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، ومستعدون لتطويرها والنقاش فيها بهذا الخصوص.

س/ تأجيل الانتخابات من ديسمبر لفبراير، ما الذي تتوقعون أنه سيتغير هذه الفترة في المشهد السياسي؟

المسألة ليست في التاريخ بل بالنتيجة وماذا ستحقق، لو أنجزنا الانتخابات في ديسمبر أو نوفمبر او فبراير في التاريخ ماذا ستكون هناك نتيجة لهذه الانتخابات؟ هل ستكون النتيجة مقبولة من الجميع؟ هل نتيجة الانتخابات ستحقق استقرارًا وتوحيد للمؤسسات ام سنفضي لانقسام ومشهد آخر ورفض لهذه الانتخابات وتشكيل مجالس موازية، أحد العقبات الموجودة في هذه القوانين تقول إن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، وبعدها يحدد مجلس النواب موعد الانتخابات البرلمانية، لكن هناك مخاوف ان مجلس النواب ورئيسه أحد المرشحين لأحد الانتخابات الرئاسية بأنه إذا لم يتحقق حسم لهم أو من طرفهم السياسي وتوجههم السياسي للانتخابات الرئاسية ربما ستتم عرقلة الانتخابات البرلمانية ونجد أنفسنا في انقسام وترسيخ لمشهد انقسام آخر.

بالتالي من ضمن الضمانات والمخاوف الكثيرة لدى الأطراف السياسية الكثيرة أن تتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويرضى بنتيجتها الجميع في ظل هذه الظروف، ويكون لدينا برلمان منتخب ويكون لدينا مجلس رئاسي منتخب، وهذا هو الذي يبحث عنه الليبيون في هذه الفترة.