إنجلترا – أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، انخفاض واردات بريطانيا من السلع، باستثناء المعادن الثمينة، بمقدار 4 مليارات جنيه استرليني (5.3 مليار دولار أمريكي) أو بنسبة 1.1 بالمئة في أكتوبر / تشرين الأول 2021، على أساس شهري​​​​​​​.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، في بيان، إن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بانخفاض واردات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بمقدار 7 مليارات أو بنسبة 3.6 بالمئة.

في المقابل، سجلت الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، زيادة بمقدار 3 مليارات جنيه أو 1.2 بالمئة.

ووفقا للبيانات، زادت واردات الوقود من دول خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار مليار جنيه إسترليني أو بنسبة 1.8 في أكتوبر 2021، ما يعكس الزيادات في كمية واردات الوقود بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

ويعكس ارتفاع أسعار الوقود زيادة الطلب العالمي مدفوعاً بالتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا والركود العالمي، إلى جانب مشكلات الإمداد الدولية.

ولا تزال الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي أعلى من دول الاتحاد الأوروبي للشهر العاشر على التوالي، مدفوعة في الغالب بزيادة واردات الوقود، وفقا للبيان.

في المقابل، ارتفع إجمالي صادرات المملكة من السلع، باستثناء المعادن الثمينة، بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني أو بنسبة 1.6 بالمئة في أكتوبر 2021، مدفوعة بزيادة قدرها 8 مليارات مليار جنيه إسترليني (6.2 بالمئة) في الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

بينما تراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بمقدار بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني أو بنسبة 2.7.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومنذ ذلك الحين تشهد تجارتها مع التكتل ارباكا حد من تدفق السلع بينها وبين باقي دول الاتحاد.

الأناضول