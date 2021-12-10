ج إفريقيا – دعا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، علماء من دول مجموعة البريكس للحضور إلى بلاده، لدراسة فيروس كورونا وتحوراته مع العلماء المحليين.

وقال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي، إن “الرئيس سيريل رامافوزا دعاعلماء من دول مجموعة البريكس، روسيا والبرازيل والهند والصين، للعمل مع علماء جنوب إفريقيا لمواصلة التحقيق في الخصائص المختلفة لفيروس كورونا وتحوراته”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون داخل دول البريكس “لرفع الجاهزية والاستجابة للوباء”.

وفي وقت سابق، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، على إرسال مجموعة من علماء الفيروسات من روسيا، وكذلك المعدات الطبية إلى جمهورية جنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي