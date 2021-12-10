ليبيا – علق عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم على جلسة مجلس النواب التي عقدت قبل يومين، مشددًا على أنه لم يكن بيوم من الأيام هدف المجلس استبعاد مرشح بعينه.

دغيم قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء: إن “الدبيبة إذا كان مجلس النواب في يوم يريد استبعاده كان أشار في قانون الانتخابات إلى خارطة الطريق ونص المادة الثالثة في خارطة الطريق وهذا لم يحدث، إذًا لا توجد نية لمجلس النواب في تفصيل استبعاد شخص بعينه”.

ونوّه إلى أن المجلس كان حريصًا بفلسفته التي طرحها النقطة لفتح المجال أمام الجميع للمشاركة بما فيهم النظام السابق وسيف الإسلام، مشيرًا إلى أن الفلسفة التي لديهم هي رفض التزامن والإصرار على إجراء انتخابات برلمانية.

وأضاف: “بعد انتخاب رئيس تعلن النتائج النهائية من قبل المفوضية ويصبح لليبيا رئيس ومن ثم تجرى الانتخابات البرلمانية وهذا أمر حاسم وحازم، وهو ربما سبب انعقاد جلسة الأمس وهذا أمر لا رجعة ولا نقاش فيه. ومن هذا المنطلق أرى أن مبادرة مجلس الدولة غير منطقية؛ لأنها تتحدث عن التزامن والتزامن موجود، فيما يحدث الآن والمبادرة تتحدث عن رئيس وبرلمان وهذا موجود والإشكالية ليست في وجود ثلاثة أو أربعة في قائمة واحدة، بل الإشكالية الأساسية التي شاهدناها في هذه المرحلة هي شروط الترشح، مبادرة مجلس الدولة لم تأتي بجديد إلا محاولة لتأجيل الانتخابات”.

وتابع: “فيما يخص مبادرة مجلس الدولة وما يطرحه عماد السايح حتى لو كان مخالفًا لقانون مجلس النواب يطرح بالتزامن، في الجولة الثانية بين الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب، إذًا التزامن موجود وانتخاب رئيس وبرلمان موجود، ما الجديد الذي جاء به مجلس الدولة؟ هل فكرة القائمة جديد؟ لا أبدًا لم تكون الإشكالية في القوائم أو رئيس واحد للبلاد، بل هي بشروط الترشح”.

كما رأى أن مبادرة مجلس الدولة من وجهة نظره هدفها تأجيل الانتخابات وليس أمر آخر وهذا الأمر مرفوض، فإما أن تجري الانتخابات وفق التشريعات النافذة أو يتم الاعتراف بأن هناك إشكالية كبيرة في ليبيا تحتاج لعقد اجتماعي ودستور جديد، أما فكرة إجراء انتخابات برلمانية فقط أو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فغالبًا ما يتم عدم قبول نتائجها لتكون انتخابات برلمانية فقط هذا أمر مرفوض قولًا واحدًا ولن يتم السماح به.

وبيّن أن مجلس النواب يتعامل مع العملية الانتخابية بمنطلق المسؤولية والاختصاص كمؤسسة ومجلس النواب أصدر التشريعات اللازمة والكافية، فالتشريع الانتخابات البرلمانية هو نفس القانون الذي سبق وأعده المؤتمر الوطني العام في 2014 الذي جاء بمجلس النواب الحالي، إذًا لا جديد فيه وقانون الانتخابات الرئاسية يمنح الفرصة للجميع ولم توضع أي مادة لإقصاء أي مترشح بالذات عبد الحميد الدبيبة.

دغيم استطرد حديثه: “كان هناك إمكانية للإشارة بمقدمة القانون لخارطة الطريق والتي ستكون كافية لتقصيه وذكر السايح ذلك في إحدى مداخلاته لكن مجلس النواب لم يقوم بذلك؛ لأن فلسفته واضحة. إصرار البرلمان على عدم التزامن هو لضمان وجود رئيس للدولة وهناك قانون معروف من 2011 يمنع الليبيين من حقهم في وجود رئيس للدولة بغض النظر عن وجهة نظري كزياد دغيم في هذا الأمر، لكن هناك أكثر من محاولة لإجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود فريق بعينه يفشل الأمر، نحن الآن لن نفرط بالمؤسسة التي تمثل المعقل الأخير وما نسميه التيار الوطني والمعقل الأخير للشرق الليبي وهو مجلس النواب، التيار الذي يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية هناك أكثر من 2 مليون ليبي قاموا باستفتاء واضح وعملي عند سحب بطاقاتهم أنهم يريدون رئيس للدولة الليبية”.

وأردف: “إن تم إجراء انتحاب رئيس وهذا أمر مسموح لن يطالب مجلس النواب بجلسته الرسمية المفوضية بالتوقف، بل حول لجنة التحقيق والمسائلة للجنة تواصل لمساعدة المفوضية على إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وإذا حدث هذا الأمر جيد وإن لم يحدث عندها يجب أن نعالج الأزمة الليبية بشكل حقيقي وأعتقد أن ليبيا تحتاج ربما لتنشيط وضخ الدماء وربما نحتاج لانتخابات برلمانية جزئية أي استكمال حوالي 40 مكانًا لعضو شاغر تقريبًا، ويجب وضع حل جذري هذه المرة للوضع الليبي بعقد اجتماعي حقيقي يقرر فيه الليبيين الاجتماع والعيش معًا بهذه الوضعية التي تتجذر كل يوم”.

وأوضح أن الحلول الأخرى لن توصل البلاد لحل ولن تجرى انتخابات يوم 24 من ديسمبر، معتقدًا أنه لن تتأجل الانتخابات بل ستلغى وسيتم التوجه حينها نحو اتجاه آخر، خاصة أنه لن يتم السماح بإجراء انتخابات متزامنة أو برلمانية فقط، بالتالي في حال لم تجرى الانتخابات في موعدها الأمر سيرحل لفترة طويلة وسيكون هناك حوار سياسي عميق ينتج عقد اجتماعي جديد في ليبيا.

واختتم حديثه: “الشعب الليبي باستفتاء عندما سجل 2 مليون و 700 ألف واستلم أغلبهم 2 مليون ونص البطاقات قد قرر الشعب أن يكون لديه رئيس وبرلمان وهذا هو الاستفتاء، والأمر الذي تم من قبل الشعب ونحن حريصين أن يكون هناك انتخاب للرئيس ولن نخدع مجددًا من قبل التيار الإسلامي الذي منع أن يكون لليبيا رئيس من 2012، مجلس النواب دائمًا يلتزم بالاستحقاقات الوطنية التي عليه فقد أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، رغم كل المثالب في المشروع في 2018 لكن السايح رفضه بحجة أن مجلس الدولة لا يريد الاستفتاء على الدستور أو يرفض قانون البرلمان”.