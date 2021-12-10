ليبيا- التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين برئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

ووفقًا لما أوردت وكالة أنباء “يني شفق” التركية وتابعته صحيفة المرصد، فقد جاء اللقاء على هامش المؤتمر الـ16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تستمر أعماله في إسطنبول يومي الخميس والجمعة، وخلاله جدد شنطوب دعم بلاده ستواصل لليبيا في كافة المنابر الدولية.

بدوره أشار المشري إلى أهمية الدعم الذي تقدمه تركيا إلى ليبيا.

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