ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وهم: إبراهيم الحسناوي، ورجب عمار، وعبد الله حنيش، ويوسف سيدي، وعبد القادر سليمان، وعبد السلام المرابط، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية خليفة عبد الصادق.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أبرزها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلًا من النفط الخام المستخدم حاليًا في تشغيلها.
وأطلع صنع الله، النواب على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشاريع، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب.
كما قدم صنع الله شكره للنواب لسعيهم الدائم لتوفير الميزانيات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع وتخفيف المعاناة عن سكان مناطقهم.
من جانبهم، أثنى النواب على مجهودات ومساعي المؤسسة لإنجاز هذه المشاريع بالجنوب، مؤكدين دعمهم غير المحدود للمؤسسة وتأييدهم الكامل لخططها لتنفيذ هذه المشاريع.
وأشار المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إلى أن القرار رقم 433 لسنة 2021 الصادر عن حكومة الوحدة، منح الإذن للمؤسسة في استثمار الضرائب والإتاوات في تمويل وتنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي في الجنوب الليبي.
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