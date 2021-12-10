ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وهم: إبراهيم الحسناوي، ورجب عمار، وعبد الله حنيش، ويوسف سيدي، وعبد القادر سليمان، وعبد السلام المرابط، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية خليفة عبد الصادق.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أبرزها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلًا من النفط الخام المستخدم حاليًا في تشغيلها.

وأطلع صنع الله، النواب على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشاريع، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب.

كما قدم صنع الله شكره للنواب لسعيهم الدائم لتوفير الميزانيات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع وتخفيف المعاناة عن سكان مناطقهم.

من جانبهم، أثنى النواب على مجهودات ومساعي المؤسسة لإنجاز هذه المشاريع بالجنوب، مؤكدين دعمهم غير المحدود للمؤسسة وتأييدهم الكامل لخططها لتنفيذ هذه المشاريع.

وأشار المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إلى أن القرار رقم 433 لسنة 2021 الصادر عن حكومة الوحدة، منح الإذن للمؤسسة في استثمار الضرائب والإتاوات في تمويل وتنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي في الجنوب الليبي.

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