ليبيا – وصف عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته جمعة عتيقة المقيم في تونس خطوة مجلس الدولة بأنها مبادرة بائسة هدفها عرقلة إجراء العملية الانتخابية في موعدها، ويحاول هذا المجلس البحث عن مخرج لرفضه الانتخابات، فرأى أن طرح مبادرة أخف من رفضه التام للانتخابات، على حد وصفه.

عتيقة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري، أوضح أن مجلس الدولة كغيره من الأجسام يريد طرح نفسه كطرف رئيسي في المشهد، مثلما يفعل البرلمان الذي أربك الأوضاع بقوانينه الانتخابية التي وصفها بـ”المعيبة”، وكذلك ملتقى الحوار السياسي الذي يعتبر ديكورًا يحركه آخرون، وفق تعبيره.

وعن توقعاته بموقف المفوضية من المبادرة، قال عتيقة: من الغباء أن تتلقف مفوضية الانتخابات هذه المبادرة لتكون مخرجًا لها لتأجيل الانتخابات؛ لأن هناك مخارج أخرى، ومنها الموقف الدولي الذي بدأ يتحدث عن تأجيل العملية الانتخابية وهذا ما أتوقعه أيضًا، وربما تؤجل طويلًا وليس قصيرًا” .