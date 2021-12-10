إسرائيل – أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إيران تحشد قواتها غربي إيران من أجل مهاجمة دول وقوات في الشرق الأوسط، وتحديدا إسرائيل، “ونحن سنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا”.

وفي تصريح من العاصمة الأمريكية واشنطن، شدد غانتس على أن “إسرائيل تستعد للرد على أي هجوم محتمل، وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وممتلكاتنا”، معتبرا أن “إيران ليست مجرد تهديد لأمننا الوجودي ولكنها تهديد ملموس لأسلوب حياتنا وقيمنا”.

وأضاف: “تسعى إيران في تطلعاتها إلى أن تصبح دولة مهيمنة، ولتدمير كل آثار الحرية والكرامة الإنسانية والسلام في الشرق الأوسط وما وراءه، والبرنامج النووي وسيلة لأهداف الهيمنة”، مشيرا إلى أن في المباحثات النووية في فيينا “إيران تقامر وتلعب بالوقت”.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”