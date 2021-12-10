ليبيا- أبدى عضو مجلس النواب صالح فحيمة امتعاضه من الانتقادات التي تستهدف قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

فحيمة قال في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تابعتها صحيفة المرصد:” الكل يتغنى بالقوانين المعيبة ولا أحد وضع أصبعه الكريمة على العيوب، مما لا شك فيه أنه لا يوجد عمل كامل، وأن كل الأعمال البشرية معيبة مع التباين في درجة العيوب وقوانين الانتخابات ليست استثناء من تلك الأعمال البشرية المعيبة”.

وتابع فحيمة بالقول: إن كل المتنطعين وأصحاب الغرض ممن أتاحت لهم البراحات الافتراضية مساحات مجانية لا محدودة للتعبير عن أرائهم الباهتة في كثير من الأحيان يتحدثون عن عيوب في القانون تجعل من عملية الانتخاب غير ممكن وفقًا لوجهة نظرهم.

وأضاف فحيمة قائلًا: إن هذا الكلام إن صح فهو حتى هذه اللحظة يبقى مجرد إنشاء ومزاعم يدحضها إنشاء ومزاعم مضادة ممن أصدروا القانون. داعيًا كل الأدعياء لأن يثبتوا دعواهم ويتكرموا على مجلس النواب بسرد العيوب التي لا يمكن معها إتمام عملية الاقتراع وإعلان النتائج.