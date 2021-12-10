ليبيا – قال ‏عضو مجلس النواب صالح قلمة إن مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة عمل المفوضية وهذا أمر مبهم، على حد وصفه.

قلمة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن رئيس المفوضية تواجد في وقت جلسة النواب في طبرق ولم يدخل قاعة المجلس.

وتابع قلمة حديثه: “موعد الـ24 من ديسمبر قريب، ومخاوفنا كبيرة من مستقبل الانتخابات والبلاد، أتوقع خروج مبادرة من الرعاة الدوليين فردية أوجماعية للخروج بحل”.

واستطرد: “إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فلن تحدث انتخابات”.

ووصف مبادرة مجلس الدولة الاستشاري بـ”المبهمة”، لافتًا إلى أنه ليس هناك من يعرف مصير الانتخابات، والجميع ينتظر الحل من المجتمع الدولي.

قلمة اختتم تصريحه بالقول: “هناك محاولات لتغيير الحكومة، متوقفة على مجلس النواب”.