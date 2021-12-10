قطر – تتجه أنظار عشاق المنتخبين التونسي والعماني اليوم الجمعة، صوب ملعب “المدينة التعليمية” بمدينة الريان القطرية، الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بينهما في الدور ربع النهائي كأس العرب.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين التونسي والعماني للمباراة التي ستنطلق في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش:

التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس:

وسيكون الفائز من لقاء تونس وعمان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

المصدر: RT