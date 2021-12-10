إسبانيا – يبدو أن المصائب فعلا لا تأتي فرادى، وهذا هو حال نادي برشلونة حاليا، الذي كانت أحدث مصائبه، الخسارة المؤلمة أمام بايرن ميونيخ 0-3.

وبعد ساعات من تلك الهزيمة التي تسببت في خروج برشلونة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001، أعلن الفريق، إصابة نجميه، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والظهير الأيسر، الدولي الإسباني جوردي ألبا.

وذكر “البارسا” في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”، أن ألبا يعاني من آلام في أوتار الركبة، فيما تعرض ديباي إلى إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

ولم يعلن النادي في بيانه عن المدة المتوقعة لغياب لاعبيه، مشيرا إلى أن “مدى تطور الإصابة سيحدد إمكانية عودتهما” للمباريات المقبلة.

وتعرض ألبا وديباي للإصابة خلال مباراة برشلونة أمام بايرن ميونيخ، الأربعاء الماضي، ولم يقو المدافع الإسباني على إكمال المباراة وغادر الملعب في الدقيقة 31 بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ الأيمن، بينما أنهى المهاجم الهولندي اللقاء، لكنه اشتكى لاحقا من الآلام في عضلة قدمه اليسرى.

وينضم اللاعبان إلى قائمة الإصابات في صفوف برشلونة التي تضم كلا من أنسو فاتي، وسيرجيو أغويرو، ومارتين برايثوايت، وبيدري.

المصدر: fcbarcelona.com