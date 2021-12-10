مصر تعلن عن حفر 75 بئر مياه جوفية في أوغندا (صور)

أوغندا – أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أنها قدمت كافة أشكال الدعم للدول الإفريقية في مجال المياه، حيث تم حفر مؤخرا 75 بئر جوفي في أوغندا وإنشاء 7 سدود لمياه الأمطار في أوغندا.

ونقل بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية عن وزيرها محمد عبد العاطي بمناسبة زيارته لأوغندا قوله: “بأن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للأشقاء بالدول الإفريقية فى مجال المياه، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري بحفر عدد 75 بئر جوفي فى أوغندا، وإنشاء عدد 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا – واكسيو – سيرونوكو – أدجومانى)، بالإضافة لأحد السدود بمقاطعة لياتوندي والذي تم افتتاحه منذ يومين”.

وأوضح عبد العاطي أن “العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية والتي كانت تبعد لمسافات كبيرة يتم قطعها سيرا على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة، وكانت هذه المعاناة تزداد في مواسم الجفاف، وقد استقبل الأهالي حفر هذه الآبار بسعادة بالغة لما توفره لهم من مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة”.

وتابع أن “الدعم المصري للأشقاء الأوغنديين في مجال المياه لم يقتصر على الدعم الحكومي ولكنه اتسع ليشمل العديد من المبادرات الفردية لحفر الآبار بدولة أوغندا، حيث تم إطلاق مبادرة “إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة” تحت إشراف بعثة الري المصري بأوغندا، والتي تم من خلالها حفر 20 بئر جوفي بالجهود الذاتية بمقاطعات أوغندية مختلفة مثل مقاطعات (كاليرو وكامولي وايجانجا وجنجا وكايونجا وغيرها)، الأمر الذى ساهم بقدر كبير في رفع المعاناة عن المواطنين البسطاء الذين كانوا يتكبدون عناء ومشقة البحث عن المياه والحصول عليها من أماكن غير صالحة للشرب تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن محل إقامتهم، هذا ويتراوح عمق البئر الواحد من (20 – 30) متر، و يخدم البئر الواحد قرية أو مجتمع محلي يصل عدد الأسر به إلى حوالي 100 أسرة تضم نحو 800 فرد في المنطقة الواحدة”.

وأشار عبد العاطي إلى أن هذه “المبادرة بدأت بخطوة قام بها مهندسي بعثة الري المصري بأوغندا، من خلال التبرع بجزء من راتبهم لحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالي 30 متر لمساعدة حوالى 150 أسرة من السكان المحليين بما يتجاوز 1000 فرد، وهو الأمر الذي شجع العديد من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدني في مصر على المشاركة في هذه المبادرة وحفر آبار إضافية بالعديد من المقاطعات الأوغندية”.

المصدر : RT