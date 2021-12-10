مصر – طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال زيارته إلى القاهرة يوم أمس الخميس، دعما من مصر في مجال إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان لتوليد الكهرباء “بشكل عاجل”.

وبحسب منشور في حساب ميقاتي على “فيسبوك”، فإن “الجانب المصري كشف أن ميقاتي عرض عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، وإن شاء الله ستتم الاستجابة لهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف البيان: “كان لدولة الرئيس (ميقاتي) بعض الطلبات المتعلقة بعدد من الأدوية والمواد الغذائية والتي إن شاء الله سيتم تلبيتها فورا.. كما تناقشنا في عدد من المواضيع الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الإجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة، وأيضا وضع بعض الحلول الفنية الطويلة المدى لربط الطاقة الكهربائية”.

يذكر أن ميقاتي التقى يوم أمس الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الذي أعطى توجيهاته للحكومة المصرية “كي تلبي كل مطالب الحكومة اللبنانية”.

كما زار مقر جامعة الدول العربية، حيث التقى أمينها العام، أحمد أبو الغيط، الذي أكد لميقاتي “دعم الجامعة المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة”.

المصدر: RT