ليبيا – أفاد رئيس غرفة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سعيد القصبي بأن عدد المتقدمين للترشح للبرلمان وصل عند إغلاق المنظومة إلى 5385 مترشحًا تقريبًا.

القصبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” التي تبث من تركيا بتمويل قطري الخميس، توقع زيادة العدد قليلًا بسبب تأخر بعض الدوائر الانتخابية في إدخال البيانات نظرًا لضعف الشبكة وانقطاع الكهرباء وهو احتمال وارد، وفق تعبيره.

ونفى القصبي صحة الأخبار المتداولة حول اقتحام مقر المفوضية، مشيرًا إلى أن عددًا من المواطنين يعتصمون سلميًا بالقرب من مقر المفوضية، ولم يتعرضوا لأي أحد من الموظفين.