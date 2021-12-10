ليبيا- دشنت المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز حسابًا جديدًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد توليها مهامها رسميًا.

وأعربت ويليامز في التغريدة الأولى لها التي تابعتها صحيفة المرصد عن سعادتها بالعودة مجددًا إلى ليبيا، مع الأمنيات في أن تتمكن من مساعدة الليبيين للتقدم نحو مستقبل مشرق مقدمة الشكر لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحها إياها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وتابعت ويليامز بالقول: “سعيدة جدًا بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبل مشرق”.