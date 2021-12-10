اليمن – أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الجمعة، توسيع نطاق إغاثة النازحين الجدد في محافظة مأرب وسط اليمن.

جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر” للمنظمة الأممية، بعد مناشدات متكررة مؤخرا من قبل الحكومة اليمنية ومنظمات إغاثية محلية بضرورة توسيع مستوى إغاثة النازحين بمأرب.

وقالت المنظمة الأممية: “‏بدعم من شركائنا، تقوم اليونيسف بتوسيع استجابتها للاحتياجات الأساسية للنازحين الجدد في محافظة ‎مأرب”.

وأضافت: “عياداتنا المتنقلة تقوم بالتجول في مخيمات النازحين المنشأة حديثا لتقديم الخدمات الصحية و التغذوية المتكاملة للأطفال النازحين وعائلاتهم”.

وشددت المنظمة، على أنه “لكل طفل الحق في حياة صحي “، دون تفاصيل أخرى.

وأفادت تقارير أممية مؤخرا، أن تصاعد النزاع بين القوات الحكومية والحوثيين بمأرب، أدى إلى نزوح أكثر من 45 ألفا، فيما تقدر الحكومة عدد النازحين خلال الفترة نفسها بقرابة 100 ألف.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة لتمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول