ليبيا -قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن تعيين ستيفاني ويليامز يشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت مصرة على إجراء الانتخابات في ليبيا، رغم كل التحديات والعوائق التي تلازم العملية الانتخابية حاليًا من بعض المعرقلين.

بالعون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس، رأت أن الإطاحة بالمبعوث الأممي السابق يان كوبيش بحسب مسؤول دبلوماسي غربي، كانت على خلفية فشله في إدارة الملف السياسي ما بين الأطراف الليبية طيلة الأشهر الماضية، ما عرّض خارطة طريق جنيف والعملية السياسية برمتها إلى خطر الانهيار.

وتابعت بالعون: “ما زالت بعض الأطراف الإقليمية والدولية رافضة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر؛ بسبب عدم حصولها على مرشح قوي لها في السباق الانتخابي، خاصة بعد دخول سيف الإسلام الذي يعتبر الأوفر حظًا ما بين المترشحين للرئاسة”.

وأشارت إلى أن العراقيل ليست دولية فقط بل محلية أيضًا، فهناك توجه عام من مجلس النواب بتأجيل الانتخابات لنحو 90 إلى 120 يومًا، وتكليف رئيس حكومة جديد بديل عن عبد الحميد الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة، وقد تتضح ملامحه في جلسة الأسبوع القادم.

ونوهت إلى وجود ضغط أمريكي أوروبي على عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإسقاط ترشح سيف القذافي وعبد الحميد الدبيبة من القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة، فأما الأول فبحجة المحكمة الجنائية الدولية، وأما الثاني فبحجة توقيعه تعهدًا أمام الأمم المتحدة بعدم الترشح للانتخابات القادمة.