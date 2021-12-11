مصر – اختتمت فعاليات التدريب البحري الروسي المصري المشترك “جسر الصداقة-4” الذي نفذته وحدات من القوات البحرية الروسية والمصرية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ غريب: “اشتمل التدريب الذي نفذته وحدات من القوات البحرية الروسية والمصرية، على مدار الأيام الماضية، اشتمل على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، وباشتراك حاملة المروحيات من طراز “ميسترال جمال عبد الناصر” حيث تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، فضلا عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوي”.

وأضاف البيان: “والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجومائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر”.

وتابع البيان: “نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة، فضلا عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، وأظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح”.

وقال البيان: “يأتي تدريب جسر الصداقة – 4 في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة الروسية والمصرية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة”.

وختم البيان: “حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، والفريق بحري رومانوف أركادي، نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، والسفير الروسي بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة الروسية والمصرية”.

المصدر: RT