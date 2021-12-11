البنتاغون: لا نزال نرصد حشدا كبيرا من القوات الروسية على حدود أوكرانيا

البنتاغون: لا نزال نرصد حشدا كبيرا من القوات الروسية على حدود أوكرانيا

الولايات المتحدة – أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة “لا تزال ترصد حشدا كبيرا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إنه “لا يزال هناك عدد ملموس من القوات الروسية في الجزء الغربي من البلاد على الحدود مع أوكرانيا”.

وأضاف: “نواصل رصد زيادة لها في الأيام والأسابيع الأخيرة”، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغير للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.

وكانت روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن حشد القوات على الحدود الأوكرانية، ونفت وجود أي خطط لديها لشن “هجوم” على أوكرانيا.

وتصدر الوضع حول أوكرانيا الاتصال الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، والذي لفت خلاله بوتين انتباه نظيره الأمريكي إلى “الاستفزازات” الأوكرانية في منطقة دونباس.

المصدر: “تاس”