ليبيا- وجه المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي رسالة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأزمة الليبية ستيفاني ويليامز.

وجاء في الرسالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها إن من اللطيف حقا أن تكون عودة ويليامز إلى ليبيا بطريقة مبتكرة تتعامل مع الملف الليبي من وجهتي نظر مختلفتين تشبه لحد كبير ما حصل لخارطة الطريق المتعثرة بسبب الإخلال بالتعهدات فيها.

وتابع البيوضي بالقول في رسالته إن الحديث عن هذا الإخلال طويل ولن يخوض فيه الآن لأن ذلك سيزيد الأمور تعقيدا مؤكدا إن كافة الأحوال تحتم الترحيب بويليامز في ليبيا من جديد مع ضرورة أن تكون الرسالة مباشرة وواضحة للغاية ومحددة المطالب.

وشددت الرسالة على 4 مطالب أولها رفض تأجيل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر من العام 2021 أو إزاحتها فيما دعا المطلب الثاني لكف العبث ومحاولة سرقة آمال الليبيات والليبيين بوطن محرر من الفوضى والفساد ومستقل بقراره عن التدخلات الدولية.

وأدان المطلب الثالث أي محاولة لتأجيل الإنتخابات سيتم بموجبها تحويل أبناء الأمة لضحية ومطية لديمومة الفساد والتدخل الأجنبي فيما رفض المطلب الأخير تقديم أبناء الشعب الليبي بصفة قرابين على مذبح التآمر على حرية بلدنا واستقلاله وسيادته.

وتابعت الرسالة بالقول إن الليبيين تسلموا مليونين ونصف المليون بطاقة انتخابية وهو ما يؤكد رغبتهم في ممارسة حقهم في التصويت وإن الأوان قد آن ليقبل الجميع بنتائج العملية الديموقراطية مهما كانت قاسية لأن بدائل تأجيلها أو إزاحتها يعني أن فوضى عارمة ستضرب ليبيا وجوارها.

واختتمت الرسالة بالإشارة إلى أن كل ما تقدم يعني بشكل واضح عدم وجود أية بدائل أمام الشعب الليبي وجميع المعنيين باستثناء صناديق الاقتراع مع أهمية قبول الجميع بكل النتائج التي ستأتي بها هذه الصناديق ليقرر أبناء الأمة الليبية من يمثلهم من خلال مسار سلمي وديموقراطي.