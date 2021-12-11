ليبيا – استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الجمعة سفير ألمانيا بتونس.

اللقاء مثّل وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة فرصة للتطرق إلى الأوضاع الإقليمية حيث عبّر السفير الألماني عن ارتياح بلاده للدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في المنطقة من أجل المساهمة وبصفة فعّالة في المجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا في المنطقة وخاصة منها الملف الليبي.

وقد أكد الجرندي أن تونس لن تدّخر أيّ جهد من أجل المُضيّ قدما بالمسار السياسي الليبي مع التأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا يمثل أولويّة لتونس.