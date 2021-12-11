ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار صقر الجيباني إن توحيد مصرفَي ليبيا المركزيّ سيكون مؤشّرًا إيجابيًا، مؤكّدًا أنّ البلاد بدأت تخطو أولى خطواتها نحو الاستقرار.

الجيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أنّ الانقسام غير المبرّر بين إدارتي مصرف ليبيا المركزيّ والتداعيات الخطيرة التي نتج عنها هذا الانقسام دفع ثمنها المواطن والاقتصاد الليبي، عبر وقف المقاصّة وأزمة السيولة وتدهور أسعار الصرف بالسوق السوداء، وارتفاع معدّلات التضخّم وما تبعها من تدهور مستويات المعيشة وارتفاع معدّلات الفقر.

وقال الجيباني: سلطة بلا مال، ومال بلا سلطة كعدمها، ولن يجلب الاستقرار، وخطوة توحيد مصرف ليبيا المركزيّ يليها إرسال مبعوثة أميركية لتشرف على سير العمليّة الانتخابيّة يؤكدان أن النتائج مبشّرة اقتصاديًا وسياسيًا.