ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وعضو مجلسها أبوبكر مردة بحث خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمفوضية مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب وذلك بمقر المفوضية.

واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.