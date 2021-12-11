ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 فتح الله السريري أن مبادرة المجلس ترتكز على الإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته في الاتفاق السياسي ضمن التعديل الـ11.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية قال: إن المقترح يكون السلطة الجديدة من مجلس رئاسي ثلاثي ورئيس حكومة منفصل في قائمة واحدة مغلقة تنتخب من الشعب مباشرة.

وأفاد بأن مقترح المجلس يؤجل الانتخابات إلى شهر فبراير المقبل لإتاحة فرصة تنفيذ الانتخابات التشريعية، وفق قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام الذي من مميزاته إدخال نظام القوائم الانتخابية لتمكين الأحزاب من المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

واعتبر عضو مجلس الدولة أن التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لضمان تجديد كل السلطات القائمة، لتتولى السلطة التشريعية الجديدة مهمة إنجاز باقي الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على الدستور.

وأوضح أن كل مبادرة قابلة للنقاش بين الشركاء السياسيين الليبيين ويمكن تنفيذها، فهي تقوم على أساس تفاهمات سابقة واستحقاقات منجزة من نتاج لقاءات وحوارات مجتمعية وأساسها الواقع الليبي بتناقضاته، حسب قوله.

وأشار السريري إلى أن المخاطر التي يتخوف منها مجلس الدولة في إجراء الانتخابات في موعدها نهاية ديسمبر الجاري تتمثل في عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية، وإدخال البلد في مرحلة صراع مسلح وانقسامات جديدة.