الكويت – أعلنت السعودية والكويت استمرار العمل زيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات حقل الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة.

وفي بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها في الكويت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، جاء أن الجانبين أشادا “بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية “أوبك+”.

وأشارا إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة.

كما اتفق الجانبان على التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالميا.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية