ليبيا – أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي على أن تقليص عدد الموظفين الليبيين بالخارج هو ضرورة قصوى.

الشهيبي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخميس قال: “تقليص عدد الموظفين الليبيين بالخارج هو ضرورة قصوى ناقشته كثيرًا مع عدد من المسؤولين في الخارجية وفي أكثر من حكومة سابقة؛ وهناك خطط وضعت للتقليص تتماشى مع الحاجة الحقيقية والماسة فقط لموظفينا في الخارج والتقليص سيفوق الـ50% بكثير”.

وأضاف الشهيبي: “مكافحة الفساد عندنا بالعكس، يزيدون بدل أن ينقصوا”.