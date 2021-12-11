بغداد – وضع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، السبت، حجر الأساس لمشروع إنتاج 155 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل “مجنون” النفطي، بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن عبد الجبار “وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الغاز الحامضي في حقل مجنون بطاقة 155 مليون قدم مكعب”، دون الإشارة إلى مدة زمنية محددة للوصول إلى الإنتاج المستهدف.

ونقل البيان عن عبد الجبار، قوله إن “الوزارة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا”.

وتدير شركة نفط البصرة المملوكة للدولة حقل “مجنون”، الذي يبلغ إنتاجه الحالي نحو 240 ألف برميل يوميا، حيث كانت بغداد قد أقرت في أبريل/نيسان ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار، لتطوير الحقل.

ويضطر العراق إلى حرق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار، حيث ينتج البلد حاليا نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، وفق أرقام وزارة النفط.

ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة للوزارة.

وما يزال العراق يستورد الغاز من إيران، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

الأناضول