ليبيا- أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري إن المؤسسة العسكرية ساعية لتوحيد نفسها من دون أية تدخلات أجنبية وعبر لقاءات ثنائية.

تأكيد الناظوري جاء في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه في مدينة سرت برئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد تابعتها صحيفة المرصد وفيها أشار إلى أن اللقاء كان ليبيا خالصا ومن دون أي تدخل أجنبي لأن الليبيين وحدهم هم المعنيين بتوحيد مؤسستهم العسكرية.

وتابع الناظوري بالقول إن جهات النظر بين الجانبين كانت متقاربة لأن مسؤولية المؤسسة العسكرية تتلخص في حماية الوطن والدستور والمحافظة على نفسها مع كامل الاحترام للكيانات السياسية المدنية بضمنها مجلس النواب والمجالس الأخرى مؤكدا الاتفاق على توحيد هذه المؤسسة قريبا من دون أي تدخل بين أبنائها.

وأضاف الناظوري إن الجانبين بانتظار أعضاء لاجنة الـ10 العسكرية المشتركة للانضمام لهذه الاجتماعات التي ستكون متتالية من دون تدخل أية طرف أجنبي موجها في ذات الوقت رسالة إلى الشعب الليبي مفادها إن المؤسسة العسكرية لا تتعرض على بناء الدولة المدنية.

وبين الناظوري أن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن أية تجاذبات بين أبناء الشعب الليبي أو بين السياسيين والأحزاب لأن مسؤوليتها حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية مستدركا بالإشارة إلى إن هذه المؤسسة لن تفرط بحق الجيش الذي حرمته كافة الحكومات المتعاقبة منذ 11 عاما من حقوقه.

وأضاف الناظوري إن هذه الحقوق تتمثل في ميزانيات الجيش وما يخصص من أموال للتدريب وتوفير الملابس العسكرية والتموين في ظل ادعاء هذه الحكومات رغبتها في إعادة بناء هذا الجيش الذي لن يتدخل في الحياة المدنية لكنه لن يسمح أيضا بتلاعب المدنيين به وبالمؤسسة العسكرية.

وشدد الناظوري على رغبة الجيش بإعادة بناء المؤسسة العسكرية بهدف حماية الحدود وهو ماسينعكس إيجابا على أمن ليبيا وعلى دول جوارها داعيا هذه الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا في وقت تبقى فيه المؤسسة واحدة لأن لقاءات توحيدها ودية جدا ويتم التفاهم من خلالها بسرعة كبيرة.