ليبيا- أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بـ”لقاء تاريخي” جمع رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري برئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

وأكد الكوني في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد إن هذا “اللقاء التاريخي” جمع “قيادتي الجيش” في مدينة سرت ويمثل الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن وباتجاه تحقيق وحدة المؤسسة العسكرية والوطن.

وتابع الكوني إن هذا اللقاء يهدف إلى ضمان مناخ ملحمي لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه لقيام الدولة راجيا من ضباط وأفراد الجيش كافة الالتفاف حول الناظوري والحداد سندا وقوة.