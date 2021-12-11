ليبيا- شدد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على سعيه منذ اليوم الأول لتوليه مهامه لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

الكوني أوضح في بيان صحفي صدر عنه اطلعت عليه صحيفة المرصد إن مساعيه تركزت أيضا على تسخير كل قطرة عرق في تنمية البلاد حتى تحقق التوفيق الرباني المتمثل بجلوس شخصيتين عسكريتين لا يشك أحد في ولائهما للوطن معا من دون وجود أجندة أمامهما.

وتابع اللافي بالقول إن الأجندة الوحيدة التي كانت أمام هتين الشخصيتين هي أجندة ليبيا الواحدة التي يذود جيشها الموحد عن حياضها ويحمي أراضيها ومكتسباتها مشيدا بلقاء رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري برئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت.

ووصف اللافي اللقاء بخطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة مع التثمين العالي لكافة الجهود التي قادت لتحقق ذلك من الذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة.