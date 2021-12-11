ليبيا – أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أنه في إطار حرصها على تنفيذ نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 بشان انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، باشرت المفوضية في الإعلان عن القوائم الأولية المترشحي منصب رئيس الدولة بموجب قرارتها رقمي (79)، و(80) لسنة 2021، تنفيذا للمواد (21) و(40) من القانون المشار إليه أعلاه.

المفوضية قالت في بيان لها أنه عقب هذا الإجراء بدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بها 25 نوفمبر 2021، وفق ما نص عليه الفصل العاشر من القانون، وانتهت هذه المرحلة في السابع من هذا الشهر ديسمبر.

وأشارت إلى أنها تعكف حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم (142) لسنة 2021

الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب

بموجب القرار رقم (11) لسنة 2021 بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما

يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها المشار إليهما أعلاه.

ونوّهت إلى أنه نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فانها سوف تحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدا (المصداقية) في تطبيق نص القانون وتنفيذه.

كما شددت على أن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، لذا أكدت حرصها على ألا يكون دور المفوضية مقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيح بما ينعكس على مصداقية نتائجه.

وجاء في نص البيان:”وبناء على ما تقدم ستتبنى المفوضية بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدماً والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم (82) لسنة 2021″.