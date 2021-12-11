ليبيا – قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش إن الفساد آفة فتاكة تنهش جسد ليبيا.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الخميس أضافت: “وبالرغم من ما تمر به بلادنا، إلا أننا وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد نؤكد التزامنا بالعمل محليًا وبالتعاون مع شركاءنا الدوليين في مكافحة هذه الظاهرة. لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط، ولكن لاةبد من وجود إرادة حقيقة وجهود موحدة”.

وأكدت المنقوش بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان، مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم،قائلاً:” هذا ما حثنا عليه ديننا الإسلامي العظيم وأكدته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.