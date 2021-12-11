إنجلترا – يترقب عشاق كرة القدم، ما ستسفر عنه قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، غدا الاثنين، في ظل وجود عدد من الفرق البارزة ضمن المستوى الثاني.

ولم تتمكن أندية تشيلسي، حامل اللقب، وباريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، من احتلال صدارة مجموعاتها في دور المجموعات، لتصبح معرضة للوقوع في مواجهات نارية أمام كبار القارة في الدور ثمن النهائي.

وتقع أندية أياكس، وبايرن ميونيخ، ويوفنتوس، وليفربول، وليل، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد ضمن المستوى الأول، فيما يتكون المستوى الثاني من أتلتيكو مدريد، وبنفيكا، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان، وسالزبورغ، وسبورتينغ لشبونة، وفياريال.

وتنص قواعد القرعة على عدم وقوع فريقين من البلد ذاته في مواجهة مع بعضهما البعض، كما لا تسمح بمواجهة بين فريقين سبق لهما أن لعبا معا في دور المجموعات.

وقبل إجراء مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، نستعرض المواجهات المحتملة للأندية المرشحة للظفر باللقب القاري، وهي مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وبايرن مونيخ، وليفربول:

مانشستر سيتي: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، إنتر ميلان، وسالزبورغ، سبورتينغ لشبونة، أو وفياريال.

باريس سان جيرمان: أياكس، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، أو ريال مدريد.

ليفربول: بنفيكا، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتينغ لشبونة، أو وفياريال.

ريال مدريد: بنفيكا، تشيلسي، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، أو سبورتينغ لشبونة.

تشيلسي: أياكس، بايرن ميونيخ، ليل، ريال مدريد

مانشستر يونايتد: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، إنتر ميلان، وسالزبورغ، سبورتينغ لشبونة، أو باريس سان جيرمان.

وتقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أيام 15، و16، و22، و23 فبراير القادم، بينما تجرى مواجهات الإياب أيام 8، و9، و15، و16 مارس القادم.

المصدر: RT