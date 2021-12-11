بروكسل – رفض الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، مطالب روسيا بإعلان قرار العمل على انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف باطلا.

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس: “نحن مستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات مع روسيا لكننا غير جاهزين للتخلي عن حق الدول في الانضمام إلى الحلف”.

وصرح متحدثا عن العلاقات مع أوكرانيا: “موقف الناتو لا يزال ثابتا… وهو يستند إلى المبدأ الذي ينص على أن لكل دولة الحق في اختيار سبيلها… بما في ذلك الإجراءات الأمنية التي تريد أن تكون جزءا منها”.

وأردف: “العلاقات مع أوكرانيا والناتو سيقررها الحلفاء الـ30 في الناتو وأوكرانيا نفسها وليس أحد آخرـ لا يمكن أن نوافق على سعي روسيا إلى إعادة النظام الذي تمتلك فيه قوى كبرى مثل روسيا قطاعات نفوذ حيث يمكنها أن تملي وتقرر ماذا سيفعله الآخرون”.

وجدد الأمين العام للناتو تهديده لروسيا بأنها “ستدفع ثمنا” في حال “شنها أي عدوان” على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الجمعة اتهمت وزارة الخارجية الروسية الناتو بانتهاك التزاماته تجاه روسيا والتوسع إلى الشرق، مطالبة بإعلان الحلف رسميا القرار الصادر عام 2008 حول السعي إلى ضم أوكرانيا وجورجيا مستقبلا في قوامه باطلا باعتباره معارضا لمبدأ دول منظمة الأمن والتهاون في أوروبا المتمثل في “عدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين”.

المصدر: وكالات