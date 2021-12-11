إنجلترا – دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار (G7) إلى مكافحة “المعتدين” الذين يحاولون “تقويض الحرية”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة، التي تتولى رئاسة مجموعة (G7)، قالت تروس: “في نهاية هذا الأسبوع، ستتحدث أقوى الديمقراطيات في العالم ضد المعتدين الذين يحاولون تقويض الحرية، وإرسال رسالة واضحة مفادها أننا نقاتل كجبهة موحدة ضد المعتدين العالميين”.

وقالت الوزيرة إنها تريد تعميق العلاقات بين أعضاء مجموعة السبع في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن. ووفقا لها، هذا ضروري “لحماية وتعزيز الديمقراطية والحرية في العالم”.

بالإضافة إلى ذلك، كما ورد في رسالة الحكومة، تخطط تروس لحث دول مجموعة (G7) على الاستثمار في البلدان النامية.

المصدر: نوفوستي